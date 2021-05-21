На Тернопільщині син подав до суду на маму: не ночує вдома, не готує та не прибирає

Неповнолітній хлопець поскаржився до суду на свою маму. Він зазначи, що жінка зловживає алкоголем, вдома не буває, їсти йому не готує, у приміщенні не прибирає.

Про це йдеться у рішенні Борщівського районного суду. Випадок стався у с. Бурдяківці Чортківскього району (колишній Борщівський), повідомляє Галас.

Там жінка з 7 березня по даний час не приймає участі у вихованні свого неповнолітнього сина, не забезпечує його харчуванням, не піклується про нього, не займається його вихованням та не цікавиться його життям, зловживає спиртним, чим вчинила правопорушення, передбачене ч.2 ст. 184 КУпАП.

Мама на суд не з’явилась. Натомість її син пояснив, що вона зловживає алкогольними напоями, ухиляється від виконання батьківських обов`язків, не ночує вдома, не готує йому їжу. З 7 березня по 16 березня була відсутня за місцем проживання.

За даними довідки-характеристики №499/02-08 від 15.03.2021, виданої Скала-Подільською селищною радою, жінка характеризується з негативної сторони, не веде належний догляд за сином, буває у сумнівних компаніях, зловживає спиртними напоями, ніде не працює. На зауваження з боку старости села не реагує.

Що цікаво, то жінку раніше уже притягали до відповідальності.

Цього разу суд вирішив оштрафувати її на 1700 грн. Також вона повинна сплатити 454 грн судового збору.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.