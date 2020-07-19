Село Манаїв Зборівського району постраждало від негоди.

Там повимивало дороги, підтопило чотири подвір’я та тринадцять господарських будинків. Відкачувати воду із домогосподарств приїхали рятувальники.

Сильна злива у селі Манаїв тривала близько трьох годин, – розповідають місцеві мешканці. Відтак рівень води підвищився на двадцять сантиметрів. Ліквідовували наслідки стихії рятувальники, – повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін. Застосовували спеціальні мотопомпи для відкачування води.

“Негода, яка пройшлася Тернопільщиною 17 липня, спричинила підтоплення подвір’їв у селі Манаїв Зборівського району. Зокрема, від води постраждало 4 подвір’я та близько 13 господарських будівель. До ліквідації наслідків залучено 1 одиниця техніки ДСНС. Рятувальники за допомогою мотопомпи відкачують воду з підтоплених господарств”.

Нагадаємо, наприкінці червня від негоди постраждали села Устя Зелене, Вістря та Коропець Монастириського району. Тамтешні мешканці досі оговтуються від стихії. За словами синоптиків, цього літа спостерігається підвищений рівень опадів. Вони припускають, що причиною є глобальні кліматичні зміни.

Софія Романська