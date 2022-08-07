Священник зі села Шушківці на Тернопільщині Олексій Філюк прихистив понад 70 переселенців. Для тимчасового перебування облаштували покинуті хати.

Село Шушківці почало приймати переселенців від початку повномасштабної війни. У березні-квітні тут проживало більше приїжджих, ніж місцевих жителів. Нині частина людей повернулася додому.

“Спочатку до нас приїхали люди з Лисичанська. Далі почали їхати зі всіх куточків України. Вже дехто повернувся назад, особливо люди з тих територій, які вже звільнили. Зараз у нас проживає близько сімдесяти людей, а раніше було більше ста. При цьому у нашому селі немає ста місцевих людей. Деякі люди не мають куди повертатися, тому планують залишитися на зиму. Щоб поселити людей, ми вирішили трохи відновити покинуті хати. В нас є 17 таких хат. Працювали разом, зробили необхідне і люди живуть”, – каже Олексій Філюк.

Переселенці з деяких південно-східних регіонів планують залишитися в Шушківцях зимувати.