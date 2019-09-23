Упродовж січня-серпня 2019 року Тернопільська митниця ДФС до Державного бюджету України спрямувала 1 млрд 552 млн грн, що на 571 млн грн або на 58 відс. більше, ніж у звітному періоді минулого року.

Серед платежів, які сприяли такому приросту, – податок на додану вартість, акцизний податок, мито та плата за митні формальності. Так, цьогоріч впродовж восьми місяців надійшло 1 млрд 23,4 млн грн податку на додану вартість, що на 161,9 млн грн або 19 відс. більше, ніж у звітному періоді минулого року. У 12 разів більше, ніж у минулому році, перерахували акцизного податку: 316,4 млн грн цьогоріч проти 25,6 млн грн минулорічного.

З початку року спрямували до бюджету 177,7 млн грн мита, зріст порівняно із 2018 роком склав 86,5 млн грн або 95 відсотків. За здійснення митних формальностей сплатили 34,5 млн грн плати, що на 31,8 млн грн або у 13 разів більше, ніж за звітний період 2018 року. Цьому неабияк посприяла активізація ввезення транспортних засобів, зокрема легкових автомобілів громадянами. Адже загалом впродовж січня-серпня 2019 року вони сплатили 775,3 млн гривень. Ввезення сільськогосподарської техніки та частин до неї забезпечило 129,8 млн грн надходжень.