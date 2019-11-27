Тернопільські аграрії завершують збирати врожай цукрових буряків. Два заводи, які працюють цього року в області, вже виробили понад 173 тисячі тонн цукру.

«На цукрові заводи у Хоросткові та Чорткові надійшло на переробку 1 млн 143 тис. тонн солодких коренів», – повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів. Відтак цукрові заводи Тернопільщини виробили понад 173 тис. тонн цукру. «У господарствах Тернопільської області завершується збір цукрових буряків. Загалом по області валовий збір становить 1,1 млн тонн. Хоростківський і Чортківський заводи продовжують переробляти сировину, яку звозять аграрії області».

Загалом посівні площі під цукровими буряками в Україні цього року складають близько 210 тис. га, що на 25% менше ніж минулого року, – повідомив аналітик сировинних ринків та сільського господарства НАЦУ «Укрцукор» Василь Долінський.

«Цукрова галузь переживає один з найважчих сезонів за останні 10 років. Якщо розглянути структуру посівних площ в масштабах України, найбільші втрати галузі спостерігаються на Вінниччині — близько 12 тис га, Харківщина та Полтавщина — ще мінус 13-15 тис. га, Київщина, Черкащина, Кіровоградщина в сумі втратили 11-12 тис. га, Тернопільська та Хмельницька області — 10 тис. га».

Відтак через скорочення виробництва цукру в Україні, цього року можливий дефіцит солодкого продукту. Місцеві підприємці вже простежують зростання закупівельної ціни на цукор.

Софія Романська