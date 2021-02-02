На Тернопільщині судили студента Почаївського училища. Хлопець у нетверезому стані перебував у навчальному закладі, поводився неадекватно і ображав викладачів.

Випадок трапився 1 грудня 2020 року о 15.40, повідомляє Галас. Неповнолітній у навчальному корпусі Почаївського ВПУ, що у м. Почаїв по вул. Кременецька, 31, перебував у нетверезому стані і поводив себе неадекватно, виражався нецензурними словами до викладачів та директора даного закладу

Також через 10 хвилин хлопець вчинив ще одне правопорушення. Уже о 15.50 юнак стояв на на зупинці і курив сигарети марки «L&M».

Правоохоронці склали на студента три протоколи про адміністративні порушення – за ст. 173 КУаАП (дрібне хуліганство, нецензурна лайка у громадських місцях, чіпляння до громадян), за ч. 1 ст. 178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному виді) та ч. 1 ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у громадських місцях).

В судовому засіданні хлопець вину визнав і у скоєному щиро розкаявся та пояснив, що більше такого не повториться.

Суд 15 січня 2021 року прийшов до висновку, що в діях юнака вбачаються ознаки порушення усіма трьома статтями, які перераховані вище.

Враховуючи те, що порушник є неповнолітнім, суд вирішив застосувати до юнака покарання у вигляді попередження.