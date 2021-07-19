У Тернопільській області судили матір 5 дітей, чий малолітній син у с. Космирин Чортківського району взяв автомобіль та їздив ним по селу.

Про це йдеться у рішенні Бучацького районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Мати, будучи присутньою в судовому засіданні, вину у вчиненому визнала, щиро розкаялась. Пояснила, що у той день, коли вона перебувала у помешкання з двомісячною дитиною, а чоловіка вдома не було, її син, нікому не сказавши, вирішив покататись на автомобілі. Він проїхав невелику відстань і повернувся до їхнього господарства, де був зупинений працівниками поліції. Просила суворо не карати, врахувати що у неї на утриманні перебуває п`ятеро дітей. Вона провела виховну розмову з дитиною та запевнила, що більше такого не повториться.

Суд виправдав жінку, обмежившись усним зауваженням.