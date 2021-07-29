На Тернопільщині судили матір, котра послала неповнолітнього сина за пляшкою “Микулинецького”

У колишньому Борщівському районі Тернопільської області судили маму, яка відправила свого сина в магазин по пиво.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на рішення Борщівського районного суду.

Під час суду з’ясувалось, що мати 4 липня 2021 року о 13:00 год. не виконала батьківського обов`язку по вихованню свого неповнолітнього сина, попросивши сходити та придбати пляшку пива «Микулинецьке» 1 л., чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.184 КУпАП.

Суд відправив поліції справу на допрацювання.