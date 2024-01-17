На Тернопільщині створили “Мураху”, який може вивозити бійців з поля бою. ВІДЕО

На Тернопільщині зібрали наземний дрон — роботизований комплекс “Мураха”.

Про це розповів Суспільному керівник проєкту “Роботизовані комплекси” Ігор Чайківський.

За його словами, апарат на дистанційному керуванні може долати відстань до 15 кілометрів і більше. На 80% складається з деталей українського виробництва.

“Після роботизованого комплексу “Мураха” наступний буде менший. Це комплекс “Міньйон”, він у 4 рази менший, компактніший”.

Комплекс “Мураха” створили для того, щоб дистанційно вивозити бійців з поля бою, підвозити воду, продукти чи інші вантажі. Назвали його так, бо він має вагу 350 кілограмів, але може везти тонну вантажу.

“Це досить потужна установка для евакуації. Працює від однієї або двох електробатарей ємністю 6, 8 або 13,6 кВт. Такої системи повинно вистачати приблизно на 30-40 кілометрів. Її ще доповнять системами радіозв’язку і відеоспостереження”, — каже керівник проєкту.

“Мураха” може працювати за будь-яких погодних умов.

“Є дві кнопки: функція “вперед” і “назад” та функція “розворот на місці” в одну сторону і в іншу. Кілометрів 10-15 може заїхати, але якщо по прямій видимості”, — розповів оператор Максим.

Заряджається “Мураха” від розетки або генератора.

“Одне з цікавих інженерних рішень — це борти трапу, які ми розробили й спроєктували. Борти доволі легко перетворюються на трапи для того, щоб цю платформу можна було зняти з пікапу або заїхати назад на пікап. Це розраховано на двох людей. Вони можуть це робити доволі швидко”.

Після війни наземний дрон “Мураха” можна використовувати в сільському господарстві.

“Він зможе, наприклад, транспортувати на собі п’ятсотлітровий садовий оприскувач. Також ця платформа може тягнути за собою поїзд з причепом для збору врожаю яблук, винограду”, — говорить Чайківський.

“Орієнтовна вартість повного комплексу буде становити в межах 620-650 тисяч гривень в залежності від додаткових укомплектувань”.

Наприкінці січня “Мураху” планують передати на тестування військовим, повідомив Чайківський.