Майже півсотні мобільних бригад працює на Тернопільщині. Вони виїжджають робити щеплення у містечка та віддалені села. Також діє 56 стаціонарних пунктів і 15 центрів вакцинації.

Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, загалом із початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині вже щеплено 218 576 осіб. Вихідними імунізували майже чотири тисячі жителів краю.

“Ми наближаємо вакцину до кожного жителя Тернопільської області. В амбулаторіях, де не було пунктів щеплення ми розгортаємо тимчасові пункти щеплень, де здійснюється вакцинація і куди зручніше звернутися людям. Вкотре нагадуємо, єдиним способом вберегтися від важкого перебігу захворювання на COVID-19 є вакцинація. Звертаюся до кожного жителя Тернопільської області проявити свою позицію щодо необхідності проведення вакцинації. Вакцинація – це єдиний спосіб, який може вберегти людину від смерті і від госпіталізації”, – наголосила Ольга Ярмоленко.

Лікарі наголошують: вакцинація захищає від важких форм COVID-19, зокрема і від штаму Дельта, який наразі поширюється в Україні.