Будинки сімейного типу у перспективі замінять інтернати. Наразі на Тернопільщині створили 108 таких закладів, також діє 13 прийомних сімей. Відтак родину отримало понад 80% сиріт у нашому краї.

На Тернопільщині продовжується реформа деінституалізації, – зазначає начальник служби у справах дітей Ростислав Дрозд. Завдання – забезпечити родиною всіх дітей, які нині проживають в інтернатах.

«На Тернопільщині проживає 980 дітей-сиріт, з них близько 80% влаштовані у сімейні форми виховання. Лише 86 дітей перебувають в інтернатних закладах. Маємо тенденцію щодо зменшення кількості дітей-сиріт, які виховуються в інтернатах. Залишаються в інтернатах діти старші, які не хочуть бути влаштовані у сімейні форми виховання. Нині в державі реалізовується реформа деінституалізації. Наша область подала заявку для участі у такому проекту, і він в нас триває більше року. Завдання – створити належні умови проживання та виховання дітей-сиріт, забезпечити їм сімейні форми виховання. В інтернатних закладах проживають не лише діти-сироти, а й діти, які мають батьків. Тому завдання – створити умови, щоб ці діти були повернені в родину».

Окрім будинків сімейного типу в області діє 13 прийомних сімей. До слова, цьогоріч держава удвічі збільшила допомогу на дітей-сиріт для їхніх опікунів.

Софія Романська