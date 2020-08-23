Другий тиждень втішає подорожніх фотозона з різними казковими фігурами з рулонних тюків соломи у полі попри дорогу з Косова на Звиняч, що стала мало не місцем паломництва чортків`ян та гостей Чортківщини, з ідеєю спорудження якої виступив заступник директора ПАП «Дзвін» Василь Градовий (молодший) та родина Градових. А буквально вчора під вечір, напередодні Дня Державного Прапора України, за задумом керівника підприємства, депутата обласної ради, заслуженого працівника сільського господарства України, знаного в краї мецената і благодійника Василя Степановича Градового вона доповнилася 52-метровим у ширину і 4,86 метра у висоту жовто-блакитним знаменом – одним із символів нашої державності.

«Два дні тривало спорудження гігантського стяга, – розповідає директор ПАП «Дзвін» Василь Градовий. – Над цим старанно трудилися працівники підприємства Анатолій Король, Іван Градовий, Михайло Дудар, Роман Греньків, Руслан Данчишин, Сергій Дзюба, Андрій Домбрович, Андрій Шептицький. Особливо відповідальна робота була в оператора фронтального навантажувача Богдана Кутрика. Тюкував солому в полі прес-підбирачем Степан Фандзига. Водії Степан Магдяк і Володимир Федорків доставляли їх на місце. Енергетик господарства Ярослав Кобильник подбав про освітлення фотозони у нічний час.

Прапор міг би вийти ще довшим, але у Чортківському районі закінчилася жовта і синя фарби. (Сміється). Подали заявку на включення до Національної книги рекордів України, чекаємо на приїзд їхніх представників для фіксації рекорду. Адже подібного в Україні ще не було!».

Для любителів статистики зазначимо, що «дзвонівський» синьо-жовтий прапор складається зі 160 рулонних тюків соломи шириною 1,3 і висотою 1,2 метра кожен!

Чудовим фінальним акордом цьогорічних успішних жнив для одного з кращих агропідприємств краю – «Дзвін» стане вищезгадана патріотична фотозона (а поруч ще діє й розважальна, яку так облюбувала малеча). Уже і перші її відвідувачі не забарилися – юні українець і україночка Назарчик та Юля (на знімку).

Зважаючи на популярність попереднього солом`яного містечка, можна лишень собі уявити, що тут творитиметься упродовж святкових та й наступних днів!

Любомир Габруський, Чортків.city