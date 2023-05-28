Основна сесія НМТ на Тернопільщині розпочнеться 5 червня, – про це повідомила директорка департаменту освіти і науки області Ольга Хома.

За її словами, в області створили 10 округів тестування та 20 екзаменаційних центрів.

На Тернопільщині для проходження національного мультипредметного тесту зареєструвалися майже 9 тис. абітурієнтів. Серед них – жителі південно-східних областей.

«Запрошення для участі в НМТ розміщено в електронному кабінеті кожного зареєстрованого учасника. Проведення основної сесії НМТ триватиме впродовж 05 червня та 23 червня, за окремим графіком. Додаткова сесія відбудеться 11 липня та 24 липня. Кожен учасник тесту у своєму електронному кабінеті отримує інформацію, коли і де відбувається тест. Територія здачі буде наближеною до того, чи іншого учасника тесту. Ми наголошували про те, що ніхто не розголошує, де пункти тестування знаходяться», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, місце і точну дату складання мультипредметного тесту не розголошуватимуть. Цю інформацію отримають лише абітурієнти в особистих електронних кабінетах.