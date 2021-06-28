Рух національного спротиву створюють в Україні. Це складова оборони держави, що діятиме в усіх регіонах, а зокрема і на Тернопільщині.

Організацію руху опору передбачає новий законопроект, який готують до розгляду у Верховній Раді «Про основи національного спротиву». Це інструмент, що поєднує в собі і територіальну оборону, і рух опору, і підготовку всього населення до можливого загострення військового конфлікту.

“Збройна агресія нашого північного сусіда у 2014 році виявилася для нас цілком несподіваною. Враховуючи цей досвід, було вирішено підготувати законопроект, який передбачає створення окремих сил територіальної оборони, у вигляді окремих бригад територіальної оборони, які складаються з батальйонів територіальної оборони. Законопроектом передбачено, що ці підрозділи будуть утримуватися у складі організаційного ядра. Певна кількість людей проходитиме службу за контрактом, які будуть підготовлені до розгортання основних сил бригад. Під час мирного часу відбуватиметься підготовка, в разі необхідності можна буде приступити до виконання завдань за призначенням”, – каже заступник начальника відділу комплектування та призову обласного військкомату Юрій Дмитрів.

Проект закону створений на основі військового досвіду в Україні та інших європейських держав. Наразі громадськість може вносити власні пропозиції щодо цього документу.