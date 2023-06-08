На Тернопільщині планують облікувати зброю.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Всю зброю, яка знаходиться на території регіону, зареєструють.

У кожного власника зброї буде електронний кабінет з повною інформацією про купівлю-продаж, перевірки, терміни перереєстрації.

«Це означає, що вся зброя, яка є на території регіону, а також і держави – буде облікована. Це зараз дуже актуально, а особливо у світлі подій, які відбуваються в державі. Впровадження єдиної системи дасть змогу забезпечити ефективний контроль за обігом зброї та сприятиме більш ефективній взаємодії між різними органами та установами, що забезпечують безпеку в країні. Облік зброї дозволить покращити контроль за дотриманням порядку виготовлення, придбання, обліку, зберігання, охорони та використання зброї, зокрема, на об’єктах дозвільної системи; проводити ідентифікацію зброї або основної частини зброї, яка має ідентифікаційні номери, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів; забезпечити з боку держави ефективний контроль у сфері обігу зброї, боєприпасів до неї та поводження з вибуховими матеріалами», – зазначив заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Важинський.

Додамо, на Тернопільщині весною тривала операція добровільної здачі зброї, під час якої зібрали 400 одиниць.