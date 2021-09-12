Проект “Активні парки” реалізовують на Тернопільщині. У населених пунктах збудують і переобладнають 30 локацій для занять спортом. На майданчиках встановлять таблички із QR-кодом. При його скануванні відкриватимуться відео-уроки з вправами у виконанні медійних персон.

Майданчик вже відкрили у Теребовлі. Локацією для активного дозвілля став центральний парк міста. Ініціатори проекту “Активні парки” планують заохочувати до спортивних занять та оздоровчої рухової активності людей різного віку.

“Майданчики дуже гарно зроблені. Будь яка людина зможе прийти та займатися спортом. Це можуть робити і діти, і люди пенсійного віку. Такі майданчики створенні для того, щоб люди забезпечували собі активне життя, ставали здоровішими та здобували кращу фізичну форму”, – каже тренер Олександр Хома.

“Активні парки” запрацюють в усіх об’єднаних територіальних громадах. Таким чином у регіоні популяризуватимуть спорт і здоровий спосіб життя.