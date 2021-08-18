Підрозділи територіальної оборони створять на Тернопільщині.

Про це повідомив командир бригади, підполковник Євген Фоменко.

Вони охоронятимуть та захищатимуть регіон у разі виникнення загроз.

Підрозділи територіальної оборони діятимуть на постійній професійній основі. Як зазначив Євген Фоменко, їхнє створення передбачене новим законом “Про основи національного спротиву”.

“Наразі визначаємо розміщення на території області підрозділів територіальної оборони, а саме можливі локації та їх облаштування”. Закон «Про основи національного спротиву» передбачає створення цих підрозділів в усіх регіонах. Такі структури будуть сформовані й на Тернопільщині. Закон визначає правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження сил безпеки та сил оборони та ведення національного спротиву”.

Додамо, на Тернопільщині діє бригада територіальної оборони. Військовослужбовці регулярно вправляються у вогневій і тактичній підготовці.