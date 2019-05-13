На Тернопіллі при обласному військовому комісаріаті створено Раду резервістів, яка виконуватиме функцію колективного дорадчого органу при військовій установі.

Метою такого кроку було налагодження взаємодії між резервістами Тернопільської області та командуванням Збройних Сил України.

Про це повідомив заступник військового комісара – начальник мобілізаційного відділу Тернопільського облвійськкомату підполковник Микола Бойко.

– Створено місток для діалогу між резервістами та вищим керівництвом української армії. Такий крок дозволить у мінімальні строки коригувати нагальні питання чи проблеми, які турбують пересічного резервіста, – повідомив підполковник Микола Бойко.

Також офіцер зазначив, що планується спільне опрацювання шляхів переходу від обов’язкової служби в оперативному резерві до добровільної, із підписанням контракту на службу у військовому резерві. На даний час на Тернопільщині уже налічується понад 100 резервістів, які добровільно уклали контракт з Міністерством оборони на проходження військової служби у резерві. Очікується, що за допомогою Ради резервістів буде знайдено вагомі стимули для укладання нових добровільних контрактів на службу у військовому резерві. Оскільки потенціал для цього є чималий – нині в оперативному резерві області декілька тисяч резервістів. Переважна їх більшість – колишні мобілізовані з бойовим досвідом, яких після завершення терміну служби зараховано в оперативний резерв, що є обов’язковим під час особливого періоду.

Окрім цього, завдяки створенню такої Ради резервісти зможуть просувати саму ідею служби у резерві як досить потужний інструмент посилення обороноздатності країни.

Василь Лабай, Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони (м. Хмельницький)

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