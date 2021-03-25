Число інфікованих COVID-19 у малих громадах на Тернопільщині майже щодня подвоюється. В окремих лікарнях хворими заповнено понад 80% ліжкомісць. Більшає важких хворих, які потребують кисневої підтримки.

“Визначальним є критерій приросту захворюваності на 50% у малих громадах. А загалом на сьогодні критерії, передбачені Кабміном для епідемічного зонування такі: відсоток перевищення епідпорогу, має бути не більше 100%, у нас в області є 158,7%. Ми вже перейшли високий рівень захворюваності ГРВІ в області. Наступний — коефіцієнт виявлення випадків інфікування за день, має бути не вище 20%, сьогодні у нас — 20,9%. Завантаженість ліжок 51,6% без підозр, має бути не більше 60%. Показовими для оцінки ситуації в області є: зростання тижневого показника перевищення епідпорогу щодо грипу та ГРВІ — до 148%. Наближення коефіцієнту виявлення інфікування до гранично допустимого — до 20%, збільшення відсотку завантаженості ліжок хворими — від 48,1, до 51.6.; інтенсивний показник зростання захворюваності зріс до 581,9% на сто тисяч населення”, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Майже в сорока громадах на Тернопільщині перевищено пороги червоної зони карантину. Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує органам місцевого самоврядування посилювати карантинні обмеження, щоб зменшити кількість соціальних контактів.