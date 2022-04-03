Весняний призов стартував на Тернопільщині.

Про це повідомив на брифінгу військовий комісар обласного ТЦК СП Ігор Гусєв. За його словами, усі призовники отримають відстрочку від служби в ЗСУ до закінчення воєнних дій.

На Тернопільщині повістки отримуватимуть юнаки з 18 до 27 років, які придатні за станом здоров’я та не мають права на відстрочку. Вони повинні прийти до територіальних центрів комплектування за місцем їхнього проживання.

“Юнаки мають пройти призовну комісію, яка визначить ступінь їхньої придатності або надати документи на право на відстрочку, наприклад, студенти, за сімейними обставинами чи інші причини. Після цього щодо них буде прийняте рішення і записи за відстрочками будуть записані у їхніх посвідченнях про прописку. Це ж стосується і громадян, які переміщені з інших регіонів і наразі проживають на Тернопільщині. Поки воєнний стан призовники долучатися до воєнних дій не будуть. При проходженні медичної комісії або призивної комісії по кожному юнаку буде винесене рішення, чи придатний він, чи має відстрочку. Особливості кампанії, яку ми проводимо під час воєнного стану: в нас багато переміщених осіб, які не можуть пройти ці призивні комісії, їм дозволили приходити, приносити відповідні документи до територіальних центрів, куди вони переїхали, до прикладу на Тернопільщину”, – зазначив Ігор Гусєв.

Триватиме весняний призов протягом трьох місяців — кінця червня.