Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Львівський центр реабілітації «Джерело» започаткували проєкт екстреного реагування на потреби дітей із труднощами розвитку або з інвалідністю. Зокрема йдеться про внутрішньо переміщених дітей та дітей, стан яких погіршився внаслідок воєнних дій на території України.

У межах проєкту сім’ї зможуть отримати фаховий супровід дитини чи необхідну консультацію, інформацію про доступні у громаді послуги та ресурси, консультації профільних спеціалістів, допомогу з обладнанням згідно з потребами дитини, які визначать фахівці. За необхідності мобільні команди спеціалістів виїжджатимуть у віддалені райони.

Проєкт реалізується у 7 областях України, в яких можливо надавати послуги та де зосереджена велика кількість переміщених сімей: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій.

«Навіть до війни перед нами стояло багато викликів у забезпеченні реалізації прав дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта, безбар’єрні простори, якісні послуги. Але перед обличчям війни ці діти стають ще більш вразливими. Проєкт покликаний спільними зусиллями максимально нейтралізувати негативні наслідки війни для дітей, а також продовжувати будувати систему, у якій вони почуватимуться захищеними», — зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Якісний та своєчасний доступ дітей з інвалідністю та труднощами розвитку до фахової допомоги, зокрема і психологічної, – це питання, яке було актуальним і до повномасштабного вторгнення росії, а зараз потреба у таких проєктах тільки зросла. Саме тому важливо зробити все можливе, щоб діти з інвалідністю та порушеннями розвитку і їхні батьки почувалися не просто захищеними, а й рівноправними членами суспільства, де немає перешкод у доступі до будь-яких послуг», – зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Нам було важливо надати комплексну підтримку дітям з інвалідністю, їхнім родинам та громадам, у яких критично зросла кількість мешканців внаслідок внутрішніх переміщень. Діти та родини мають отримати доступні та якісні послуги, які пом’якшать травмувальний вплив війни на їхні життя, психологічну підтримку, можливості швидше соціалізуватись у новому місці. Вплив війни на життя дітей з інвалідністю та родини, які виховують таких дітей, є непропорційно більш руйнівним. Тому вони мають бути у фокусі уваги як держави, так і громад. А громадам необхідно полегшити навантаження, яке зараз відбувається на їхню інфраструктуру соцзахисту та надання соціальних послуг», – зазначила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України.

«Війна – це загроза дитинству і майбутньому кожного маленького українця. Для дітей з інвалідністю і їхніх сімей ставки ще вищі. Навіть на порівняно безпечних територіях, через стрес та перерви у доступі до послуг повноцінний розвиток дитини ускладнюється. Вимушено переміщені сім’ї з дітьми з інвалідністю не можуть соціалізуватись на нових місцях через виключеність та необхідність цілодобового догляду за дітьми. Наш обов’язок – підтримати їх», – зауважив Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Крім того, проєкт об’єднує зусилля різних спеціалістів та фахівців, аби дитина отримала необхідну саме їй комплексну допомогу.

Фахівці проєкту також розроблятимуть та поширюватимуть важливі матеріали про розвиток безбар’єрності та підтримки дітей з інвалідністю в громадах, які їх прийматимуть, навчатимуть соціальних працівників та інших професіоналів громад практичним аспектам допомоги дітям із порушеннями розвитку. Батьки та піклувальники отримають необхідні консультації спеціалістів та психологічну підтримку у непростий час. У межах проєкту заплановано навчання для спеціалістів громад щодо роботи з дітьми з порушеннями розвитку та їхніми сім’ями, зокрема тими, хто вимушено покинув власні домівки.

Детальніше про проєкт та контакти у регіонах тут. Проєкт створено в межах «СПІЛЬНО» – програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), яка має на меті об’єднати зусилля з урядом, місцевими органами влади, громадським сектором та бізнес-партнерами, щоби надати мультисекторальну допомогу сім’ям із дітьми, що постраждали від війни.