На Тернопільщині стартував п’ятий етап вакцинації від COVID-19. Хто отримає щеплення?

П’ятий етап вакцинації від COVID-19 розпочався на Тернопільщині. Про це розповіла Суспільному начальниця обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, цей етап передбачає вакцинацію всіх охочих, які досягли повноліття, повідомляє Суспільне.

“Мають право вакцинуватися іноземні громадяни, які мають посвідку на постійне місце проживання, а також ті, хто має статус біженця. Мають право вакцинуватися організовані колективи. Якщо є організований колектив і він дзвонить до нас на гарячу лінію. Це етап, який дає можливість кожному, хто виявив свою громадянську свідомість і відважність провакцинуватися”, – каже Ярмоленко.

Також на Тернопільщину привезли 32 тисячі доз вакцини Moderna. Нею почнуть щеплювати в центрах вакцинації Тернополя, Теребовлі, Кременця, Бережан і Заліщик від завтра.

Ольга Ярмоленко розповіла, крім Moderna в центрах вакцинації щеплюватимуть AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Цих вакцин є достатньо, щоб щепити всіх охочих. Додаток “Дія”, через яку люди записувалися на щеплення, припиняє працювати через те, що вакцинуватимуть усіх охочих.

У Тернопільській області діє 7 центрів вакцинації, які будуть працювати впродовж тижня. Крім того, функціонує 56 пунктів вакцинації.