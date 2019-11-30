Місячник добрих справ розпочався на Тернопільщині. Триватиме він до 26 січня.

Організовує марафон благодійності тернопільський «Карітас», ініціативу вже підтримали місцеві меценати.

«Лише кілька днів тому стартував місячник добрих справ «Щедрий вівторок», а у нас є нові партнери, – кажуть у благодійному фонді «Карітас». Меценати підготували смачні гостинці для підопічних “Благодійної їдальні”.

«Творити добро просто, якщо є добрі серця та бажання. Ми вирішили запровадити аж до 26 січня час добрих справ. Тож, оголошуємо старт марафону благодійності. Робити добро насправді дуже легко та приємно. Рецептів багато. До прикладу, третього грудня у Всесвітній День Добрих Справ “Карітас Тернопіль” спільно із креативною студією “Іриска” і тернопільською “Просвітою” запрошує усіх доєднатись до акції “Хвиля Добра”. А ще, у рамках місячника «Щедрий вівторок» ви можете пожертвувати власний час на добру справу «Карітасу», кошти на діяльність одного з наших проектів.

Найактивніші учасники марафону отримають цікавий і приємний дарунок 26 грудня у “День подарунків».

Долучитися до благодійного марафону «Щедрий вівторок» можуть всі охочі. Подробиці акції можна отримати у благодійному фонді «Карітас».

Софія Романська