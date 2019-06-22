«21 день сортуємо сміття разом», – марафон під такою назвою стартував у Чорткові. Захід приурочили до Днів сталої енергії. Також з цієї нагоди в містечку організували трикілометровий забіг, у якому взяло участь понад три сотні осіб.

Як повідомили організатори, такий марафон проводять у Чорткові третій рік поспіль. Цього року він збігся з європейським тижнем сталої енергетики.

«Для демонстрації переваг використання відновлювальної енергетики та інших шляхів боротьби зі зміною клімату в Україні, у місті Чортків було проведено День сталої енергії за підтримки ПРООН. В рамках заходу було організовано урок по сортуванню відходів, квест з Цілей сталого розвитку та загальноміський пробіг “Сортуємо сміття разом”, дистанцією 3 км. День сталої енергії відбувся за підтримки проекту ПРООН “Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО” та інших партнерів».

Додамо, наразі у більшості краї Європи проводять заходи, що популяризують енергоефективність. Україна до цієї ініціативи долучилася вісім років тому.

Софія Романська