Перший врожай грибів збирають любителі «тихого полювання». Часті опади і спека сприяють швидкому росту. Втім, грибників у лісах краю теж чимало.

«180 білячків, 50 підберезників, декілька сироїжок і жменька лисичок! Приїхала до лісу перед обідом – грибників більше, ніж грибів. Якась дівчина привіталася і сказала, що ми пізно приїхали, бо людей зранку було дуже багато. Але ліс таки мене дуже любить! І це у нас взаємне почуття», – повідомила у мережі Фейсбук жителька Шумська Альбіна Павлівець.

За словами прихильників «тихого полювання», перші гриби цього року з’явилися досить рано – наприкінці весни. Їхньому швидкому росту сприяють часті дощі, які чергуються з високими температурними показниками. Втім, опади призводять і до гниття.

Найкращий врожай у лісах Шумського, Кременецького, Бережанського районів, – кажуть грибники. Втім, варто бути обережними, оскільки поряд з їстівними ростуть отруйні гриби.

Софія Романська