Досвідчені грибники уже хваляться першими цьогорічними білими грибами, які вони знайшли в лісах Тернопільщини.

Один з таких щасливців – шанувальник «тихого полювання» Богдан Рокочий. На своїй фейсбук-сторінці він опублікував фото знайдених цими вихідними правдивих білих грибів.

– Трохи запізнілі, але все-таки знайшлися. Цьогоріч на два тижні пізніше. В південних краях нашої Тернопільської області на Борщівщині, – написав пан Богдан. – З першим вдалим полюванням вас і мене!

Джерело: Терен