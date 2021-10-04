Зйомки документального фільму «Дорога в Карпати» вже відбуваються на Тернопільщині. До створення стрічки фінансово долучився народний депутат Микола Люшняк.

Кіно розповідає про воїнів Української Повстанської Армії, їхню боротьбу з енкаведистами на шляху в Карпати, розповів продюсер, автор ідеї, доброволець та журналіст Михайло Ухман.

– Коли було зрозуміло, що тут вже є «Червона армія» і спротив ніякий, повстанці були змушені відходити у Карпати. Одна з груп, на жаль, потрапилася «червоним бандитам». Зараз ми реконструюємо бій між каральним загоном НКВС та повстанцями, – зазначив Михайло Ухман. – Звісно, створювати такий фільм складно, бо це – не комедії, які усі так люблять. Коли я звертаюся за фінансуванням до певних людей, вони кажуть: «Знову війна… Знову драми». Однак дякую Богу, що є й інші люди – ті, яким небайдуже наше історичне минуле. Ми знімаємо по-сучасному, щоб було цікаво всім: і дорослим, і дітям.

Один із акторів – член військово-історичної групи «Азимут» Вадим Степасюк. У його творчому доробку є вже декілька ролей в історичних фільмах.

– Я виконую роль командира УПА. У сцені, яку ми зараз знімаємо, мене мають вбити енкаведисти. Фільм «Дорога в Карпати» покликаний популяризувати історію України, зацікавити молоде покоління. Стрічка заснована на реальних спогадах очевидців, – зазначив Вадим Степасюк. – Я маю невеличкий досвід у кінематографії. Зіграв у таких фільмах: «Шлях поколінь», «Карпатський рейнджер», британський проєкт Eva Stories.

Помічник народного депутата Миколи Люшняка, депутат Тернопільської обласної ради Віталій Шафранський наголосив на тому, що завдяки Михайлу Ухману на Тернопільщині активно розвивається кінематограф.

– Ідея фільму «Дорога в Карпати» належить уродженцю Підгаєччини, добровольцю Михайлу Ухману. Саме він – сподвижник кінотворення на Тернопільщині. Михайло Ухман – всебічно розвинута особистість, яка не лише цікавиться історією, а й бере участь у її творенні. Цікаво, що саме на Підгаєччині, звідки родом продюсер стрічки, відбувся останній бій УПА у 60-х роках ХХ століття, –підкреслив Віталій Шафранський.

Фільми, які створює Михайло Ухман, допомагають закласти у серця глядачів любов до України, переконаний Микола Люшняк.

– Патріотичні українські фільми – цінне надбання кінематографу. Вони зберігають та передають історію нашим дітям, онукам. Я щиро дякую Михайлу за те, що нагадує усім українцям про важливе. Патріотичне кіно – не просто демонструє, як український народ боровся за незалежність, а, насамперед, закладає підвалини національної самоідентифікації, викликає почуття гордості за своїх предків. Я підтримую українське кіно, бо сьогодні воно – на часі, – зазначив Микола Люшняк.

Зйомки фільму «Дорога в Карпати» відбуватимуться на Підгаєччині, поблизу Тернополя, а також, можливо, на Волині.



