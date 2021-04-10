Майже сорок разів щодня виїжджають рятувальники гасити пожежі в екосистемах на Тернопільщині. Призводять до займань переважно спалювання сухої трави. Щоб попередити такі випадки, на Тернопільщині посилюють контроль.

Поліціянти та екологічні інспектори проводитимуть спеціальні рейди для виявлення порушників. Жителів краю закликають про випадки спалювання природних залишків повідомляти у поліцію.

«Як тільки покращується погода, значно більшає пожеж в екосистемах. Торік рятувальники загасили півтори тисячі таких пожеж. Лише на такі пожежі наші рятувальники виїжджають близько сорока разів на добу. Небезпека в тому, що полум’я швидко поширюється. Часто воно поширюється на житлові приміщення чи на лісові масиви», – повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін.

Від початку року на Тернопільщині рятувальники загасили понад 60 пожеж в екосистемах. Кожен виїзд обходиться державному бюджету у десятки тисяч гривень.