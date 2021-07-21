П’ята хвиля вакцинації стартувала на Тернопільщині. Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Під час цього етапу щеплюватимуть всіх охочих, віком від 18 років.

Нові поставки вакцини дозволяють збільшити темпи імунізації. Відтак у регіоні щеплення буде доступним для всіх охочих.

«Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму “Дельта”, який вже дістався до України. Першочергово щеплюватимуть літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення. Нещодавно ми отримали мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna. Цю партію вакцин надав уряд США через фонд COVAX», – розповідає Ольга Ярмоленко.

Додамо, працівників сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовослужбовців, працівників структур державної безпеки та структур, які забезпечують роботу держави, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, а також організовані колективи з понад 50 охочими щепитися вакцинують мобільні бригади за місцем їхньої роботи.