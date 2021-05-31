Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“Джура”) розпочалася на Тернопільщині. Змагання проходять на території Вишнівецької громади, у них залучені учні 10 та 6-8 класів.

У військово-патріотичній грі участь беруть молодші і старші школярі. Учні 6-8 класів об’єдналися у команду «Джура», 9-10 класів – «Сокіл». Змагання передбачають тактичну підготовку, стройовий поряд, збирання автомата, теренову гру, долання смуги перешкод. Завдання – популяризувати військову справу серед школярів, виховати їх справжніми патріотами.

«Це найбільша військово-патріотична гра, яка відбувається у нашій області. Діти випробовують себе у різних видах змагань. Є таке змагання як «Рятівник», збирання і розбирання автомата, стрільба з дрібнокаліберної гвинтівки. Для старших складніші завдання, для молодших простіші, але не менш цікаві. Це один із найкращих національних патріотичних виховних заходів. Гра передбачає інтелектуальні та спортивні змагання. Школярі вивчають історію української державності, визвольний рух українського козацтва», – відзначив директор Тернопільської школи допризовної підготовки Валерій Бондар.

Додамо, “Сокіл” (“Джура”) є одним з найкращих національних патріотичних виховних заходів ігрової форми, який проводиться системно у формі позакласної роботи. Дитячо-юнацька гра на різних етапах передбачає інтелектуальні та спортивні випробування, під час яких школярі вивчають історію становлення української державності, героїку визвольних рухів, українського козацтва.