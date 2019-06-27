Додаткова сесія ЗНО стартувала на Тернопільщині. Серед учасників – абітурієнти, які з поважних причин не склали основної сесії, а також особи, які відбувають покарання у виправних колоніях.

Розпочалася додаткова сесія ЗНО тестуванням з математики. Іспит проходив безпосередньо у регіональному центрі оцінювання якості освіти в Івано-Франківську. Туди з’їхалися абітурієнти з Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської та Івано-Франківської областей, – повідомив заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

У період додаткової сесії, ЗНО складають особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. На Тернопільщині пункт тестування організували у Збаразькій виправній колонії. Іспит проходив за звичайними правилами.

«Тестування розпочалося об 11.00. Всі учасники повинні були мати із собою сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання; паспорт; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Під час проходження тестування абітурієнти не могли мати зі собою жодних засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів», – нагадує Юрій Шайнюк.

Додаткова сесія зовнішнього оцінювання-2019 триватиме до 12 липня.

Софія Романська