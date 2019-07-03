Акція «Шкільний портфелик» стартувала на Тернопільщині. Її проводять, щоб зібрати необхідні речі для дітей із кризових родин до початку навчального року.

Реалізовувати акцію «Шкільний портфелик» почали завчасно, щоб встигнути зібрати шкільне приладдя для потребуючих дітей до першого вересня. Як зазначив директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук, акція щорічна.

«Мета її у тому, щоби забезпечити діток із кризових, малозабезпечених, багатодітних родин шкільним приладдям до початку навчального року. Кожен ваш внесок є дуже важливим. Необхідними є шкільні рюкзаки; зошити; ручки; олівці; фломастери; пенали; альбоми; кольоровий папір; фарби та інше шкільне приладдя ви можете приносити до благодійного фонду «Карітас» за адресою – вул. Замонастирська,1, благодійні внески можна перерахувати за такими реквізитами: код ЄДРПОУ 21162280. Р/рах. 2600201171387 ЦВ ПАТ Кредобанк МФО 325365 з позначкою: акція “Шкільний портфелик”

Додамо, акцію «Шкільний портфелик» на Тернопільщині проводять з 1997 року перед початком навчального періоду.

Софія Романська