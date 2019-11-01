Завтра, 2 листопада, в Україні розпочинається виборчий процес перших місцевих виборів у 86 об’єднаних територіальних громадах.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії.

“Завтра, 2 листопада, розпочинається виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів у 86 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України, які призначені на 22 грудня 2019 року”, – вказали у ЦВК.

Загалом за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців.

На Тернопільщині вибори відбудуться в Нараївській (Бережанський район), Вікнинській (Гусятинський район), Млиновецькій (Зборівський район) та Великобірківській ОТГ (Тернопільський район).