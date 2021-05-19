У п’ятницю тернопільські абітурієнти складатимуть ЗНО з хімії. В області діятиме два пункти тестування, по 25 аудиторій в кожному.

Цього року абітурієнтів звільнили від обов’язкової державної підсумкової атестації. Відтак ЗНО необхідне лише для тих юнаків і дівчат, які планують вступати в українські виші. Відповідний указ підписав президент Зеленський.

“Цього тижня в Тернопільській області відбудеться перша сесія ЗНО – з хімії. Тестування буде проходити вже 21 травня. Для цього на території Тернопільської області створено 2 пункти тестування, по 25 аудиторій у кожному. Наступне ЗНО буде 24 та 25 травня з іноземної мови за вибором учнів. Також хочу зазначити, що зовнішнє незалежне оцінювання охоплюватиме державну підсумкову атестацію, але тільки для бажаючих, хто хоче пройти ДПА у складі ЗНО”, – зазначила начальниця управління освіти та науки області Ольга Хома.

Усі пункти тестування повинні забезпечити дезінфікуючими засобами для обробки рук і поверхонь, захисними халатами для медпрацівників, а також щитками для медиків і чергових, які прийматимуть документи в учасників ЗНО.