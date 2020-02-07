«Снігохід-2020» – зимові змагання під такою назвою стартують на Тернопільщині. Хлопці та дівчата від 14-ти років випробовуватимуть сили у зимових видах спорту.

Це дев’яті молодіжні зимові змагання з мандрівництва. Цього року до нашого регіону з’їдеться понад 180 осіб від 14 до 35 років, – розповів голова оргкомітету Микола Бігус. Старт поєдинків відбуватиметься у Зборівському районі.

“Снігохід 2020″ – це кращий друг зимових вихідних. Змагатися відбуватимуться в одному із трьох заліків: пішохідному для любителів (3-4 учасники), пішохідному для професіоналів (2-4 учасники) або заліку для бажаючих позмагатись на лижах (якщо буде 3 і більше команд). Допускаються мішані склади команд. Який залік вибирати: для професіоналів чи любителів – залежить лише від твоєї самооцінки і готовності здолати труднощі”.

Такі змагання проходять на Тернопільщині з 2011-го року. Організовують їх Націоналістична скаутська організація «Пласт» і Молодіжний Націоналістичний конгрес.

Софія Романська