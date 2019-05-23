З початку червня на Тернопільщині стартує сезон табірного відпочинку. Відтак в області діятиме понад двісті дитячих таборів, серед яких – пришкільні та мовні табори; працюватиме десять стаціонарних закладів відпочинку.

Безкоштовно відпочити й оздоровитися можуть діти пільгових категорій. А загалом різними програмами відпочинку планують охопити понад шістдесят тисяч школярів, – повідомив начальник відділу сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний. Загальна кількість дітей шкільного віку на Тернопільщині сягає понад сто тисяч. Вони відпочиватимуть у пришкільних, прицерковних і мовних таборах.

Додамо, 22 травня виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив мережу пришкільних таборів для літнього відпочинку учнів закладів освіти у 2019 році. Зокрема, табори з денним перебуванням функціонуватимуть на базі місцевих шкіл. У літній сезон 2019 року у Тернополі працюватимуть також і мовні табори для учнів різних класів і табори з відпочинковими змінами.

Софія Романська