На Тернопільщині стартує призовна кампанія, але призову не буде

Осіння призовна кампанія стартує з вересня на Тернопільщині.

Про це на брифінгу повідомив начальник обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв. За його словами, на строкову службу юнаків не призиватимуть.

“З 1 вересня, відповідно до указу президента, починаємо заходи щодо призовної кампанії восени 2022 року. Призову строковиків на строкову службу не буде. Вона буде організована таким чином, як ми проводили весняну кампанію. Призовники, прибуваючи до територіальних центрів, будуть проходити медичну комісію, буде визначатися ступінь їхньої придатності чи непридатності до проходження військової служби. Також будемо надавати документи щодо надання їм відстрочок за різними причинами. Це буде проведено протоколом. Таким чином їм буде надана відстрочка”, – зазначив Ігор Гусєв.

Отже, під час призову чоловіки повинні прибути до військкоматів, встановити власні дані та пройти медичні комісії щодо придатності до військової служби.