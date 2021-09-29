Осінній призов стартує на Тернопільщині 1 жовтня. На строкову військову службу покличуть юнаків від 18 до 27 років. З Тернопільщини до лав Збройних сил України відправляють майже пів тисячі призовників.

Термін служби в армії триває 12 місяців для юнаків із вищою освітою та 18 місяців для інших призовників.

Як запевнив військовий комісар Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Ігор Гусєв, призовники до участі в операції об’єднаних сил не залучаються. А право на відстрочку передбачено статтею 17 ЗУ «Про військовий обов‘язок і військову службу.

“Якщо повістка не надійшла, призовник зобов‘язаний самостійно прибути до призовної дільниці. Стосується це усіх юнаків від 18 до 27 років. Призов триватиме з жовтня по кінець грудня. Керівництвом держави визначено стратегічне завдання щодо зменшення кількості призовників, яких призиватимемо на військову службу. Під час осіннього призову на службу відправимо на 8% менше юнаків, ніж під час весняного призову. Оскільки зараз більший акцент робиться на резервістів”.

Додамо, призовники отримають усі соціальні гарантії: повне державне утримання, медичне забезпечення, грошові виплати, відпустка, збереження робочого місця та інше.