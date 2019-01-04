На Тернопільщині стали менше красти, але більше вбивати

04/01/2019 Розмір тексту:

Про результати роботи поліції у 2018 році розповіли в обласному управлінні Національної поліції. Порівняно із 2017-им загальний рівень злочинності на Тернопіллі зменшився на 5,1%. Було вчинено на 400 злочинів менше.

– У 2018 році було 18 вбивств, у 2017-му – 10, тобто на вісім більше, депресивний ріст щодо такого виду злочинів, – каже Олександр Богомол, начальник головного управління Національної поліції у Тернопільській області. – Кожне вбивство ми розкрили, встановили всіх причетних, вони затримані, взяті під варту, несуть відповідальність. У більшості справи направлені до суду, деякі ще розслідують. Тяжких тілесних ушкоджень було 22 у 2018, що на три менше, ніж у попередньому році. Одне залишилося нерозкритим, проводимо розслідування. Маємо 95,5% розкриття по тяжких тілесних ушкодженнях. Тих, що потягнули смерть було сім випадків, всі розкриті, їх менше на чотири, ніж в попередньому році. Крадіжок у 2018 було 3008, що на 19% менше ніж у 2017-му. Це дуже приємний показник, оскільки дає результат профілактика над якою ми працюємо і реагування по цьому виду злочинів. В тому числі на 18% менше було скоєно квартирних крадіжок: 224 в минулому році, у 2017 – 276. Менше на 49% трапилося крадіжок із транспорту. В минулому році їх було 254, в попередньому – 499. Це серйозна різниця, і це результат роботи поліції: профілактики і розкриття таких злочинів. На 23% менше сталося грабунків: було 118 у 2018-му, а в попередньому 154. На 18% менше зареєстровано розбійних нападів: 18 минулого року та 22 – у 2017-му. Краще розкривали крадіжки, квартирні крадіжки, гірше – розбійні напади і грабунки, але загальний спад злочинності говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом і розуміємо, що безпека громадян – наше найперше завдання. В минулому році задокументовано 173 випадки, коли було вилучено вогнепальну або холодну зброю, що на 29% більше, ніж у 2017 році. На це вплинуло три цільові операції на території України під час яких поліцейські більше приділяли цьому увагу. Зараз після трагедій, які трапилися 2 січня на Тернопільщині, ми також будемо більше приділяти уваги цій проблемі. Незаконних заволодінь транспортними засобами у 2018-му було 83, у позаминулому році – 86. Це незначне зниження, проблема залишається і ми над нею будемо працювати. На статистику ми намагаємось не дивитися, щоб не було змагальності між поліцейськими, але вона нам потрібна для аналізу, щоб ми розуміли, які маємо проблеми і над чим треба в першу чергу працювати.

Ольга Трач

Фото автора