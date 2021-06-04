У лісі на Чортківщині постраждав 26-річний лісоруб. Здійснюючи розкряжування деревини, молодий чоловік отримав перелом ноги. Справу розслідує комісія управління Держпраці.

Нещасний випадок стався на території лісництва під час виконання січних робіт. Потерпілий працював лісорубом у місцевого ФОПа. З травмою ноги його госпіталізували до медичного закладу.

“3 червня 2021 року на території урочища Шманьківчики Колиндянського лісництва державного підприємства «Чортківське лісове господарство» стався нещасний випадок з 26-річним лісорубом. За попередньою інформацією, потерпілий працював на посаді лісоруба у фізичної особи-підприємця, який надавав послуги державному підприємству з виконання лісосічних робіт. Здійснюючи розкряжування деревини, лісоруб отримав перелом ноги. З тяжким тілесним ушкодженням його було госпіталізували до медичного закладу”, – повідомила речниця управління Держпраці Галина Климчук.

Хто відповідатиме за нещасний випадок, вирішить комісія після розслідування.