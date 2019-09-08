Вчора на відкритій території вул. Спортивної в обласному центрі сталася пожежа.

Вогонь охопив площу понад 50 метрів квадратних, – повідомила речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав.

У період високих температурних показників ймовірність пожеж збільшується, – констатують рятувальники. Відтак жителів краю просять в жодному разі не підпалювати сміття та післяжнивні залишки. За словами речниці ДСНС в області Ірини Крупи, через нехтування правилами безпеки цього року на Тернопільщині сталося близько тисячі пожеж в екосистемах. Це значно більше, ніж у попередні роки.

«Пожежі в екосистемах призводять до значних втрат. Гинуть тварини, є значний ризик швидкого поширення вогню на інші об’єкти. Тому ми вкотре просимо не спалювати післяжнивних залишків чи сміття».

Післяжнивні залишки в основному підпалюють селяни та фермери, -– каже начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Едуард Ференц. Відтак пожежі в екосистемах цього року охопили площі понад 800 га.

Нагадаємо: штрафи за спалювання післяжнивних залишків становлять для громадян: від 170 до 340 грн.; для посадових осіб – від 340 грн. до 1360 грн. Якщо спалювання відбувається на території природно-заповідного фонду, відповідальність значно більша.

Софія Романська