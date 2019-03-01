На Тернопільщині стала матір’ю 13-річна дівчинка

01/03/2019 Розмір тексту:

Упродовж 2018 року 8,5 тисяч жінок у нашій області стали матерями.

Відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 8545 народжених дітей, у тому числі 4412 хлопчиків та 4133 дівчинки.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Найчастіше народжували жінки у вікових групах: 25–29 років (35,3%) та 20–24 роки (27,6%).

Наймолодшою матір’ю в області стала тринадцятирічна, а найстаршою – жінка віком 54 роки.

З усіх народжених 704 дитини (8,2%) народили жінки, які не перебували в зареєстрованому шлюбі.

Двійнят доля подарувала 98 жінкам, дві жінки народили трійнят.