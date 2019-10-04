Упродовж січня-вересня цього року платники податків Тернопільської області сплатили 2 млрд 789,1 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Додатково забезпечено 40,7 млн грн, оскільки до очікуваних надходжень надійшло плюс 1,5 відсотка.

Порівняно з відвідним періодом минулого року приріст надходжень із цього платежу склав 408,4 млн грн або на 17,2 відсотка більше, повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Найбільше сплатили єдиного внеску в м. Тернополі та Тернопільському районі. Так, платники обласного центру спрямували на соціальні виплати 1 млрд 231,9 млн грн цього платежу, що на 187 млн грн або на 17,9 відсотка більше минулорічного показника. Платники Тернопільського району сплатили 179,4 млн грн єдиного внеску, а це на 20,6 млн грн більше, ніж торік. У Чорткові та Теребовлянському районі надходження цього внеску склали 140,5 млн грн та 126,4 млн грн, а це відповідно на 28,1 млн грн та 25 млн грн перевищило показники січня-вересня 2018 року.

Вважаємо за доречне нагадати, з жовтня 2019 року вступили в дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів ДПС України для сплати коштів єдиного соціального внеску та фінансових санкцій за стандартом IBAN (29 літерно-цифрових символів). Тобто, починаючи з цього часу, кошти, сплачені на старі рахунки з єдиного внеску, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.

Із переліком оновлених рахунків можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДПС у Тернопільській області у розділі «Бюджетні рахунки».