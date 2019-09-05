Упродовж січня-серпня цього року платники податків нашого краю сплатили 2 млрд 482,1 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Додатково забезпечено 53,7 млн грн, оскільки до очікуваних надходжень надійшло плюс 2,2 відсотка. Порівняно з січнем-серпнем 2018 року приріст надходжень із цього платежу склав 379,3 млн грн або на 18 відсотків більше.

У серпні 2019 року сплатили 301,1 млн грн, що на 47,3 млн грн більше, ніж торік. Відтак надходження єдиного внеску зросли на 18,7 відсотка.

Станом на початок вересня на Тернопіллі зареєстровано 86 105 платників єдиного внеску. Порівняно з аналогічним минулорічним періодом їх кількість зросла на 5 727 осіб.

Принагідно нагадуємо, що суб’єкти господарювання, які використовують працю найманих працівників, при нарахуванні (виплаті) доходу, в тому числі заробітної плати, на користь платників податків, зобов’язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше 20 числа наступного місяця.

У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції та пеня. За порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність.

Сектор комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області