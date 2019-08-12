Упродовж семи місяців 2019 року платники податків Тернопілля на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 157 млн 119,8 тис. грн військового збору. Порівняно з січнем-липнем минулого року надходження цього платежу зросли майже на 29,3 млн гривень.

Цьогоріч лише у липні мешканці області сплатили 23,1 млн грн «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії зросли на 4,4 млн грн порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Вважаємо за доречне наголосити, що військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області