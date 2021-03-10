На Тернопільщині спіймали злодіїв, котрі кілька років заробляли крадіжками

Від трьох до шести років позбавлення волі загрожує двом жителям Монастирисьок. Чоловіки впродовж останніх років на прожиття заробляли тим, що крали та перепродували чуже майно.

За словами правоохоронців, підозрювані – 1984 та 1988 років народження. Чоловіки ведуть антигромадський спосіб життя. Обидвоє вже неодноразово судимі за майнові злочини.

Останню крадіжку працівники поліції зареєстрували 9 березня. У відділення поліції “2 звернувся потерпілий і повідомив, що 7 березня в період з 15:30 по 17:30 в орендоване ним складське приміщення проникли невідомі і викрали матеріально-технічні цінності. Камера відеоспостереження зафіксувала злодіїв.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваних. Вони у скоєному зізналися. Вирішується питання про оголошення їм підозри згідно статті 185 частина 3 ККУ.