Факт незаконного видобутку корисних копалин зафіксували співробітники Теребовлянського відділу поліції.

Поблизу села Нова Могильниця двоє місцевих жителів у нелегальній копальні добували камінь-пісковик.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Теребовлянського відділу поліції Сергій Осадця, у межах комплексу заходів щодо недопущення кримінальних правопорушень у сфері охорони та використання надр співробітники поліції виявили нелегальний кар’єр поблизу села Нова Могильниця. На місці події правоохоронці на гарячому застали двох копачів каменю-пісковику. Під час перевірки з’ясувалося, що видобуток корисних копалин вони проводили без дозвільних документів.

Незаконною діяльністю займалися двоє місцевих жителів. З місця нелегального надровидобування вилучено лопати, лом, зубила, молоток, понад тону каменю. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 ККУ – порушення правил охорони надр. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.