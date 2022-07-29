Вимагав і отримав 19 тис грн за необлікований відпуск паливної сировини.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Кременецької окружної прокуратури на вимаганні та отриманні 19 тис грн неправомірної вигоди викрито службову особу держпідприємства, що спеціалізується на видобутку корисних копалин (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, посадовець вимагав від місцевого мешканця кошти за відпуск йому поза бухгалтерським обліком та заниженою вартістю корисних копалин місцевого значення (торфу). При одержанні частини обіцяної суми – 14,5 тис грн його затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.

Всупереч тому, що у вказаного державного підприємства наявний борг понад 4 млн гривень, у томі числі з виплати заробітної плати працівникам, затриманий посадовець не мав наміру сплачувати кошти від реалізації корисних копалин на рахунок підприємства.

Йому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Кременецьким РВП ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.