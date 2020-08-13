Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Підгаєцького відділення поліції двом місцевим мешканцям.

Під час патрулювання місцевості працівники поліції виявили громадян, які намагалися привласнити 50 порізаних колод деревини породи дуб та ясен. Зруби вони вони повантажили на підводу.

Поліцейські слідчо-оперативної групи, які виїжджали на місце події, встановили, що протиправне скоїли жителі села Затурин 1946 та 1976 років народження.

У скоєному вони зізналися. Деревину поліцейські вилучили.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 2 ст. 185 ККУ, повідомляють у поліції.