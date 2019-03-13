На Тернопільщині спіймали грабіжника

13/03/2019 Розмір тексту:

Двадцятирічний житель Чернівецької області вирішив заробити на прожиття швидким та легким шляхом.

Уродженець Сокирянського району приїхав до Чорткова. Прогулюючись вулицями райцентру, він запримітив свою жертву. Підійшовши зі спини, зловмисник ножем перерізав шлейку сумки, схопив її та почав бігти. Це помітив як потерпілий, так і свідки. Люди почали наздоганяти злодія. Останній, тікаючи, викинув сумку з чималою сумою – 14 тисяч гривень та 7 тисяч польських злотих.

За деякий час на слід грабіжника вийшли правоохоронці. Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловік у скоєному зізнався. Раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

За скоєне йому доведеться відповідати перед законом згідно статті 186 частина 1 ККУ – грабіж, повідомляють у поліції.